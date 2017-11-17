В Екатеринбурге открывается новый музей, посвященный работам художников-самоучек

Часть экспонатов музею подарили частные коллекционеры, часть — сами творцы


Новый музей разместился в особняке 19-го века, который сам по себе является произведением искусства. Сейчас здесь больше двух тысяч экспонатов, среди которых, например, знаменитая Невьянская икона. Именно иконопись считается прародителем наивного искусства. Но большинство работ — творения современных художников: семьи Трофимовых, Альберта Коровкина и многих других. Лики святых здесь соседствуют с красноармейцами и деревенскими красотками. По словам кураторов, всех их объединяет двухмерность изображения и яркие, чистые цвета. В экспозицию также вошли резные деревянные скульптуры, аппликации из цветной бумаги и живопись по дереву. А вскоре здесь появятся и неожиданные экспонаты.

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пятница 17 Ноября 2017
В Екатеринбурге открывается новый музей, посвященный работам художников-самоучек