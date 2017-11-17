Торопятся жить: какое будущее у недоношенных малышей?

17.11.2017

На встрече выпускников в перинатальном центре собрались десятки торопыжек

На коньках пятилетняя Лера стоит с двух лет. Правда, кататься все это время ей приходилось лишь на самодельном катке в родном поселке. Сегодня у девочки премьера, она впервые выходит на профессиональный лед. Первые шаги делает, не медля. Разочарований Лера не боится, она торопится жить — с первого дня жизни. Даже родилась на несколько месяцев раньше, с весом всего 630 граммов. И несмотря на это, смело обгоняет своих сверстников в развитии. За счастливое детство маленькой Леры ее родители не устают благодарить врачей. Сказать спасибо сегодня они смогли лично — на встрече выпускников перинатального центра. Уже шесть лет здесь выхаживают нетерпеливых малышей, родившихся раньше срока. Ну, а те торопятся вернуться к врачам, когда подрастут… с подарками. Лиза при рождении весила всего 700 граммов и целых два с половиной месяца не могла дышать сама. Но маму врачи уверяли: все будет хорошо, нужно лишь немного подождать и помочь дочке бороться за жизнь. Благо, страхи родителей исчезли быстро. Еще 6 лет назад эта комната была бы пуста — праздник вряд ли бы состоялся. Ведь раньше такие дети не имели шанса на жизнь. А сейчас — врачи выхаживают даже 500-граммовых малышей. Родители же спешат доказать: их крохи ничем не отличаются от появившихся на свет вовремя. Маленькие торопыжки даже новый год решили встретить раньше срока. Они уже написали письма деду морозу и через месяц придут на елку за своими подарками. Эти крохи мечтают не только об игрушках или гаджетах, практически в каждом послании здесь просят у волшебника — здоровья. Ведь с первых дней знают, что в жизни главное.