«Плаваем всем двором»: на Сибирском тракте ищут, кто топит улицу

17.11.2017

Под подозрение попал бассейн соседнего дворца спорта

Источник своих бед люди начали искать, едва двор ушел под воду. Под подозрение первым попал оздоровительный центр, пристроенный к дому. В спорткомплексе наши вопросы сперва восприняли в штыки. Но узнав, в чем дело, предложили свою версию наводнения. Казалось бы, вопрос исчерпан. Однако в местной управляющей компании заявили, что все подвалы в доме сухие. Пролить свет на таинственную ситуацию помогло видео, снятое жильцами. Они выяснили, откуда льется. В районной администрации нам рассказали, что это ЧП. Проблема в том, что чиновники пока не могут штрафовать нарушителей правил благоустройства. Но по нашей просьбе служба заказчика разберется, кто льет воду.