Источник своих бед люди начали искать, едва двор ушел под воду. Под подозрение первым попал оздоровительный центр, пристроенный к дому. В спорткомплексе наши вопросы сперва восприняли в штыки. Но узнав, в чем дело, предложили свою версию наводнения. Казалось бы, вопрос исчерпан. Однако в местной управляющей компании заявили, что все подвалы в доме сухие. Пролить свет на таинственную ситуацию помогло видео, снятое жильцами. Они выяснили, откуда льется. В районной администрации нам рассказали, что это ЧП. Проблема в том, что чиновники пока не могут штрафовать нарушителей правил благоустройства. Но по нашей просьбе служба заказчика разберется, кто льет воду.
«Плаваем всем двором»: на Сибирском тракте ищут, кто топит улицу
Под подозрение попал бассейн соседнего дворца спорта
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пятница 17 Ноября 2017
«Плаваем всем двором»: на Сибирском тракте ищут, кто топит улицу