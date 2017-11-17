9 детей на 16 квадратах: многодетная семья из Балтыма требует от чиновников «трёшку»

17.11.2017

Кто должен отвечать за достойное существование?

Для счастья Светлане нужно немного. Большую семью вполне устроит отдельная «трешка». Ведь в одной комнате в общежитии 9 детей и родители едва помещаются. Но теперь жилищный вопрос встал ребром. На 16-ти квадратных метрах не развернуться. Комната, предоставленная матери по договору соц. найма, свои ресурсы исчерпала еще на 5 ребенке. Но это родителей не остановило. Семья росла, даже когда муж Светланы сидел в тюрьме. Правда, старших детей у матери тогда забрали — из-за ее пьянства. После того, как муж вышел на свободу, родители вернули старших детей, родили еще и теперь требуют от чиновников улучшения жилищных условий. В администрации Светлане помогли собрать документы и встать в очередь на квартиру. Сейчас она 326-я, а это значит ждать переезда придется несколько лет. Поэтому семье предлагают временное жилище. Но такой вариант Светлану не устраивает — она хочет всего, сразу и бесплатно. А полученный мат. капитал хранит до лучших времен. Остальных детей без присмотра не оставишь. Они живут с мамой, которая, несмотря на тесноту в доме, продолжает увеличивать количество жильцов. А вот Сухробу места на кроватях не хватило — мальчику приходится спать на полу. Детям негде не только спать, но и уроки делать. Кто не успел за стол, идет за подоконник. Из удобств здесь — лишь общая ванная, открытая всем ветрам. В Администрации разводят руками — от властей ждут не помощи, а благотворительности. Местные власти и дальше обещают предлагать варианты жилья. Но мать тоже не приложит усилий, изменить что-то вряд ли получится. Светлане советуют переосмыслить поведение — и по возможности повременить с увеличением семьи. Мечты мечтами, но о реалиях тоже забывать нельзя.