Цирк, да и только! В Первоуральске артисты шапито потеряли дрессированную обезьяну

16.11.2017

Однако в пропажу хвостатой артистки верят не все

На поиски пропавшей артистки брошены все силы. Обезьянка Анфиса, рассказывают дрессировщики, сбежала, испугавшись взрыва петарды — и теперь рискует замерзнуть. О побеге принцессы цирка в Первоуральске, кажется, судачат все. Но пока в каменных джунглях ее никто не видел. За судьбу обезьяны, похоже, переживают только горожане — работники цирка, на редкость, спокойны. Даже в полицию заявлять не стали. То ли управляющий верит в чудеса, то ли что-то недоговаривает… В голову закрадываются сомнения. Все становится ясно, если почитать о гастролях этого цирка в российских СМИ. Местные журналисты заметили, что Анфиска пропадает с завидной частотой. Такое случалось и в других городах, куда приезжала труппа. Теперь понятно, почему некоторые работники на вопрос «а вы ее видели?», отвечают — «да, она существует». Впрочем, вряд ли за такой рекламный ход горожане обидятся на артистов. Цирк для того и создан, чтобы дарить зрителям эмоции. Главное, чтобы шутку поняли и сотрудники надзорных органов, которые могут начать свою проверку по факту исчезновения обезьяны.