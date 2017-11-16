Отравляют жизнь! Сиротам из Ивделя выделили квартиру, в которой превышен уровень опасных веществ

16.11.2017

Сразу после новоселья у всей семьи на лицо признаки отравления — судороги, тошнота и рвота

То что ее квартира нехорошая, Мария поняла вскоре после переезда. Сперва терять сознание и биться в судорогах начала она, а затем и ее 3-хлетняя дочь. Вскоре плохо стало и отцу. Алексей рассказывает, что чуть с ума не сошел. Вся семья в итоге попала в реанимацию. Понять, что именно происходит с родственниками, врачи долгое время не могли. Даже стали подозревать в наркомании.