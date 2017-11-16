Осторожно, радиация! В Екатеринбург из Перми везут колбу с радием

16.11.2017

Вещество собираются хранить на специальной территории у Верхней Пышмы

Колбу случайно нашел житель Перми. С помощью дозиметра он проверял радиационный фон — и выяснил, что уровень излучения превышает норму в 100 раз! Специалисты откопали емкость с радием-226, период полураспада которого больше полутора тысяч лет. Кто его там спрятал, пока не установлено. По словам специалистов, пострадать от радиации местные не могли — в зоне поражения никто не живет. Чтобы отвести угрозу совсем, екатеринбургские специалисты вывезли из города не только колбу, но и землю, в которой она лежала. Радиоактивный груз они запечатали в бочки и отправили в спецхранилище под Верхней Пышмой. Здесь радий будет храниться в железобетонных блоках, не пропускающих радиацию.