Осторожно, радиация! В Екатеринбург из Перми везут колбу с радием

Вещество собираются хранить на специальной территории у Верхней Пышмы


Колбу случайно нашел житель Перми. С помощью дозиметра он проверял радиационный фон — и выяснил, что уровень излучения превышает норму в 100 раз! Специалисты откопали емкость с радием-226, период полураспада которого больше полутора тысяч лет. Кто его там спрятал, пока не установлено. По словам специалистов, пострадать от радиации местные не могли — в зоне поражения никто не живет. Чтобы отвести угрозу совсем, екатеринбургские специалисты вывезли из города не только колбу, но и землю, в которой она лежала. Радиоактивный груз они запечатали в бочки и отправили в спецхранилище под Верхней Пышмой. Здесь радий будет храниться в железобетонных блоках, не пропускающих радиацию.

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