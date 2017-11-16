Негде творить! В Екатеринбурге не хватает креативных пространств

16.11.2017

Подобные площадки помогут жителям самореализоваться

Свои стихи Александра читает то на улице, то в ресторане. Сцен в городе хотя и немало, но выступать на них поэтесса не стремится. Формат не тот. Ведь авторам — в первую очередь — важно общение. А мест, где можно встретиться с единомышленниками — по пальцам пересчитать. И задуматься городу давно пора, считают эксперты. Ведь одними историческими достопримечательностями туристов уже не удивишь. Пора создавать креативные пространства. Так, Москва для поклонников современного искусства открыла двери в Винзавод и построила Музей-гараж в Парке Горького. Санкт-Петербург приглашает в Тайгу, а Казань — в Штаб, где под одной крышей встретились мастерские художников, магазины, галереи, театры. В Екатеринбурге этим критериям соответствует только одно пространство — Ельцин-центр. Именно поэтому проблему обсуждают в его стенах. Подумать о том, как организовать в городе места притяжения творческих людей, собрались в основном ученые и чиновники. Так сложилось, что в Екатеринбурге креативят в основном сотрудники отделов культуры на муниципальные деньги. Они организуют активности для горожан в парках и на бульварах. Частному бизнесу это просто не интересно. Частные проекты появляются лишь от случая к случаю, а вернее от события к событию. Поддерживать творческую активность постоянно для ко-воркингов и галерей просто неподъемно, ведь они живут на то, что зарабатывают сами. Разгуляться творчеству сейчас можно разве что на улице. Мастер-классы и встречи устраивают в саду Вайнера или на Бульваре культуры. Но креативить там часто мешает переменчивая и холодная погода. Однако суровые уральцы веселиться готовы и в морозы. Так, главным креативным пространством Екатеринбурга вскоре станет площадь 1905 года — когда там откроют ледовый городок.