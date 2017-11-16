Рабочие отмечают, в этом деле самое сложное — попасть в отверстия, которые заполнены специальным химическим составом. Здесь важен каждый сантиметр. Снег и ветер бригаде не помеха, они торопятся успеть к назначенному дню. Торжественное открытие монумента состоится уже в следующий понедельник — 20 ноября — в полдень. Почтить память пострадавших в кровавые годы репрессий соберутся тысячи горожан, в их числе и близкие автора монумента — Эрнста Неизвестного. Те, кто лично был знаком со скульптором, признаются, историческое событие имеет для них особый смысл.
На Московском тракте начали установку Масок скорби
Открытие мемориала намечено на 20 ноября
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четверг 16 Ноября 2017
На Московском тракте начали установку Масок скорби