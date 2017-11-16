Короткое замыкание устроили уральские ученые ради разработки виртуальной сети

16.11.2017

Она свяжет все энергетические потоки и поможет устранять аварии на электростанциях

Конец света на одной из крупнейших в регионе теплоцентрали ученые устраивают не ради забавы. Имитируя проблемы, они тестируют инновационную систему Смарт Грит. Умная программа, которую разрабатывают в УрФУ, должна связать в единую виртуальную сеть все энергообъекты страны — и большие, и локальные. Наладить эту связь жизненно необходимо, говорят ученые. С каждым годом количество потребителей — как и источников энергии — растет. А значит, требуется новая инновационная система управления, которая сможет не только грамотно распределять ресурсы, но способна устранять последствия аварий. К примеру, если где-то оборвутся провода, Смарт грит изолирует участок — и пустит электричество по резервному пути. Так что потребитель не останется без энергии. Экономия и выгода для всех налицо. Чтобы система работала без сбоев, в УрФУ её тестируют на уникальном приборе. Одно это устройство может изобразить работу гигантских ТЭЦ и даже смоделировать учебные аварии. Но главное, этот прибор позволяет подготовить новых специалистов — аспирантов и магистрантов уральского федерального. В перспективе система Смарт Грит должна охватить не только Россию. По словам создателей, включиться в сеть могут и бывшие союзные республики. Важность глобального проекта для современной энергетики Исмаил уже оценил. Потому и поступил в Уральский Федеральный из Таджикистана. Впрочем, открытий хватит и тем, кто ещё сидит на школьной скамье. Создание масштабной коммуникационной системы — дело не одного года и забота не одного пытливого ума.