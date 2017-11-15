Владимир Познер презентует Екатеринбург в Париже

15.11.2017

Во Франции идет смотр кандидатов на звание столицы ЭКСПО 2025

Тема, предложенная Екатеринбургом для выставки Экспо-2025, звучит так: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Выставку предлагается провести со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Согласно заявочной книге, в случае если уральская столица победит в Экспо-гонке, город ждут масштабные преобразования. В частности, у нас может появиться вторая ветка метро и мост через Верх-Исетский пруд. Цена вопроса: 100–150 млрд рублей, которые обещает выделить федерация. Итоги станут известны лишь через год. Но уже ясно, что стать столицей ЭКСПО будет непросто. Екатеринбургу придется побороться с Парижем, Баку и Осакой.