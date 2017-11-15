В Екатеринбурге тестируют троллейбус с кондиционером и розетками для телефонов

Он может ездить и без электричества в случае ДТП или перебоев на линии


Новинку уже оценили водители со стажем. Из кабины исчезли тугие рычаги. Вместо них теперь там сенсорные панели. Позаботились производители и о комфорте рулевых — для них сделали подогрев сидений. Постарались угодить и пассажирам. В салоне встроенные кондиционеры, вместительная площадка для инвалидов, кнопки связи с водителем и даже разъемы для зарядки гаджетов. Причем сам транспорт может двигаться и без электричества. Правда, всего 20 километров. На то, чтобы протестировать новинку у горожан будет 10 дней. Уже завтра троллейбус будет курсировать по 1 маршруту.

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