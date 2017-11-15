Стоянка запрещена: жители дома на Радищева не могут найти место ни во дворе, ни на паркинге

15.11.2017

Запрещающий знак во дворе установили недавно

Соседи заводятся с пол-оборота. Новые знаки, запрещающие парковку во дворе, разделили двор на два лагеря. Одни против ограничений, другие — а это, в основном, владельцы мест на подземной стоянке — свободе от машин рады. Из-за этих знаков оставлять машины во дворе стало опасно, говорят местные — их эвакуирует ГИБДД. Так, накануне отсюда увезли 3 машины. Сегодня автомобилисты встали и вовсе встали перед инспекторами стеной. По словам инспекторов, они словно меж двух огней. Жильцы говорят им разное. Те, кто за запрет парковки, предлагают противникам последовать их примеру — уйти под землю. Но оппоненты идут на принцип. Люди считают, что устанавливать такие знаки во дворе незаконно. Однако, по словам домоуправителей, это было согласовано с ГИБДД, администрацией и самими жителями, большинство их которых проголосовало за двор, свободный от машин. По словам управляющих, автомобилисты, парующиеся как попало, мешают проезду оперативных служб. Именно поэтому во дворе оставили лишь 20 мест. Кто не успел, тот опоздал. Однако правозащитники уверяют, способ объехать решение у недовольных есть. Несогласные уже обратились в ГИБДД и прокуратуру — хотят окончательно выяснить, где у них во дворе границы закона. Юлия Анашкина, Александр Кожеватов, Главные новости Екатеринбурга