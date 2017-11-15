Куры Среднеуральской птицефабрики загадили свердловскую деревню

15.11.2017

Для одних это – удобрение, для других — источник вони

Показывая свежее поступление, Валерий старается не вляпаться – эти ямы переполнены куриным пометом. Местные подсчитали, что тут свалено около 7 тысяч тонн отходов жизнедеятельности птиц. Это не только дурно пахнет. Жители Аятского уже судачат об экологической катастрофе. Мол, это все в будущем окажется в местных водных источниках — и отравит им жизнь. По словам сельчан, свинью – в виде куриного помета – им подкладывает среднеуральская птицефабрика. Это — сырье для производства ценных удобрений, объясняет местный фермер. Весной он развезет его по полям. Это мировая практика. Но вопросы у жителей остаются. В частности, что делать с запахом. Запах исчезнет, когда подморозит, обещают аграрии. А весной удобрения развезут по полям. Однако жители продолжают возмущаться. Не нарушены ли их права, сейчас выясняет прокуратура. Завтра к пахучим ямам приедут сотрудники Роспотребнадзора. Они должны решить — вредно ли такое производство — и поставить точку в споре фермеров и жителей.