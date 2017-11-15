Готовьтесь бронировать место на кладбище: в стране хотят ввести «налог на смерть»

15.11.2017

По мнению авторов идеи, сейчас гарантированный перечень ритуальных услуг слишком мал

О красивом уходе из жизни предлагают заботиться самостоятельно. Планируется, что с момента поступления на работу каждый гражданин будет ежемесячно отчислять в казну определенную сумму. Какую — не уточняется. Кроме того, вскоре могут появиться электронные карты кладбищ. Чтобы можно было забронировать место заранее. И это — не шутка. Над законопроектом сейчас кипит работа, внести его в Госдуму планируют до 1 декабря.