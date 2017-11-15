Екатеринбург идет на Север: мегаполис собирается активно расширять свои границы

Планы по развитию уральской столицы чиновники раскрыли на всероссийском форуме Города 2030


«Кухню» стратегического планирования чиновники начали обсуждать еще в буфете. Попивая кофе и поглощая бутерброды, мэры и министры усваивают полезную информацию — о том, как будут развиваться города в ближайшие годы. Глава Перми на этом форуме второй раз. Признается, у Екатеринбурга хороший вкус: и не только в том, что касается экономики. То ли кофе помог, то ли сама тема бодрящая, но участники с первых же минут активно включаются в обсуждение. Основное блюдо на форуме — весьма острые проблемы моногородов. Как сделать так, чтобы их судьба не была горькой? У челябинцев есть свой рецепт: нужно найти в каждом муниципалитете «изюминку» — развивать приоритетную сферу или отрасль. В зале тут же пошутили, что сытый Челябинск голодного Алапаевска не разумеет. Мол, моногорода сидят на жесткой диете — с бюджетного стола им достаются лишь крохи, которых едва хватает на «социалку». Такими калачами молодежь на родине не удержишь. Воды после столь острой реплики чиновники лить не стали — дали пищу для размышлений. От финансового голода маленькие города может спасти объединение — создание агломераций. Таких, как Большой Екатеринбург, блюдо, в котором все ингредиенты сбалансированы. Екатеринбуржцы знают, о чем говорят — они на этой кухне шеф-повара. Даже фундаментальную кулинарную книгу по стратегическому развитию написали. Бывший мэр уральской столицы признается, его команда всегда строила наполеоновские планы — и почти все удалось воплотить. Теперь нужно переходить на новый уровень. Чтобы переварить все эти советы, участникам потребуется немало времени. На шведском столе идей и планов им предстоит найти свой собственный рецепт — как сделать жизнь городов сытой и вкусной.

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Екатеринбург идет на Север: мегаполис собирается активно расширять свои границы