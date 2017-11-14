Носи добро! В Екатеринбурге открылся первый благотворительный магазин одежды

14.11.2017

Часть вырученных денег будет отправлена нуждающимся

В этом магазине одинаково рады и покупателям, и тем, кто пришел сдать вещи. Тому, что залежалось в шкафах у горожан и стало ненужным, здесь дарят вторую жизнь — почти что от кутюр. Но что самое интересное, шанс на перерождение здесь получает не только старая одежда. Открыв этот магазин, Екатерина осуществила давнюю мечту. Сестра милосердия всегда хотела заниматься дизайном одежды и помогать людям, но как это совместить, не знала. Вот и придумала модернизировать вещи, пожертвованные горожанами. По задумке, швеей должна быть многодетная мама, которой будет отчисляться часть выручки. Оставшиеся деньги направят нуждающимся. И — о, чудо — средство на проект нашлись. Правда, найти работницу — швею и дизайнера — оказалось непросто. Одни не умели шить, другие были недостаточно творческими. Но обстоятельства в очередной раз сложились чудесным образом – мама-швея сама пришла к создателям. Но открыть магазин в центре гуманитарной помощи было невозможно. Он переполнен и находился слишком далеко. Тут создателей ждал еще один подарок судьбы. Екатеринбургский благотворитель пожертвовал им помещение. К реализации проекта тут же подключились неравнодушные горожане. Одни записались в стилисты, другие в дизайнеры помещения – несли различный декор – фотографии, журналы и шторы. Света в помещении долгое время не было. Из-за этого могло сорваться открытие. В первый же день здесь купили 6 изделий. Но авторы проекта считаю, лиха беда начало — и уже строят планы на будущее. Увеличить планируется и количество рабочих мест для мам, желающих шить. А после на базе уже имеющегося проекта благотворители хотят создать новые — чтобы чудеса продолжались.