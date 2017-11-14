Найди 10 отличий. Как изменилась Екатеринбургская дума за 230 лет?

14.11.2017

Сегодня местные парламентарии отмечают юбилей

У екатеринбургской думы — день рождения, но настроение у депутатов совсем не праздничное. О юбилее никто и не вспоминает. Вместо прошлого избранники обсуждают будущее — планируют городской бюджет на следующий год. Оптимизма финансистов разделяют не все. Истина в жарких спорах в Думе рождалась даже 230 лет назад. Правда, тогда гласных, как называли народных избранников, было всего шесть. Только в 19 веке представительный орган власти стал более-менее похож на современный — по своему составу и по проблемам. Бюджетных денег всегда не хватало — поэтому зачастую гласные сами сбрасывались на благие дела. Обсуждения доходили до того, что депутаты рвали друг другу бороды. Сейчас их отпускают без опаски, заседания проходят сравнительно мирно. К тому же в зале есть дамы. Думы современных депутатов касаются огромного спектра вопросов — от установки скамеек в парках до стратегического планирования. А вот их предшественники занимались, в основном, хозяйственными делами. Именно благодаря думцам в Екатеринбурге появились школы, больницы, роддом, банк и дороги! Судя по истории Думы, со временем представительный орган стал более демократичным. Так, пару веков назад чтобы стать депутатом, нужно было быть богачом. Теперь же всё решают не деньги, а доверие горожан. Люди судят избранников по делам. Возможно, именно поэтому голосование сейчас открытое — тех, кто поднял красную карточку, то есть проголосовал за, сразу видно. А в давние времена все было автоматизировано — мнение большинства выясняли с помощью шариков. Вот такой обратный прогресс.