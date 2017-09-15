Живи — кто хочет: в Екатеринбурге нелегальным арендодателям объявили войну

15.09.2017

Общественники и чиновники проверили недобросовестных коммерсантов, которые сдают квартиры посуточно

Вместо того, чтобы показать квартиру, агент по недвижимости прячется на кухне. Во время контрольной закупки он пообещал сдать эту однушку на сутки за 2 тысячи рублей. Еще за 200 рублей готов был подделать командировочные документы, согласно которым постоялец якобы жил в гостинице. И это не единственный нарушитель в городе. Ловить с поличным агентов, нелегально сдающих квартиры на сутки приезжим, сегодня отправились чиновники мэрии и общественники. По самым скромным подсчетам, таких неучтенных апартаментов в городе около тысячи. При заселении с жильцов никто не спрашивает документы. Не говоря уже о том, чтобы передать сведения в полицию или ФСБ. По закону, предприниматели, желающие заниматься арендой жилья, обязаны купить специальный патент. Сейчас он стоит около 10 тысяч рублей в год. Сумма для этого вида бизнеса вполне посильная. Ведь одна такая квартира приносит предпринимателю в среднем 10 тысяч чистой прибыли в месяц. А вот незаконным предпринимателям грозит лишь символический штраф в тысячу рублей. Поэтому, отмечают сами участники рейда, нелегалам проще заплатить его, чем оформлять свой бизнес. Так что пока никаких реальных способов заставить их выйти из тени нет. Нужны изменения законодательства. Общественники обещали посодействовать.