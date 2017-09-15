Остановку «Шварца» перенесли на 10 метров от оборудованного комплекса

15.09.2017

Жители Ботаники несколько лет вынуждены ждать своего автобуса под открытым небом

Здесь пересекаются потоки пассажиров автобусов, троллейбусов и метро. И хотя маршрутов много, порой людям приходится дожидаться своего полчаса. С тяжелыми сумками или маленькими детьми — то еще удовольствие. Благо, сейчас погода хорошая, замечает Анатолий Александрович. А вот в ненастье укрыться горожанам будет негде. Самое удивительное, что в десятке метров от места, где толпятся пассажиры, стоит остановочный комплекс. Однако транспорт до него не доезжает. Судя по знаку, остановку перенесли. Но автобусы тормозят под указателем. Водители просто следуют правилам, объяснили нам в комитете по защите прав автомобилистов. Почему знак и остановка находятся в разных местах, в мэрии нам сегодня пояснить не смогли. Предложили дождаться результатов разбирательства. Как сообщили в мэрии, наш сигнал будет передан в транспортную комиссию. И в ближайшее время остановка Шварца будет приведена в соответствие с правилами дорожного движения.