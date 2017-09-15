Без бумажки не продашь: на сельскохозяйственной ярмарке в Екатеринбурге нашли с десяток нарушений

У продавцов нет необходимых документов.
Покупая саженцы, нужно зрить в корень — учат садоводов сотрудники Россельхознадзора. Чем крупнее основание, тем лучше приживается растение. Впрочем, о качестве следует судить не только по этому признаку. Осматривать рассаду нужно буквально со всех сторон. Подобная торговля — с нарушениями — на сельскохозяйственной ярмарке процветает. Среди лоточников много тех, кто продает рассаду без каких-либо документов. Такие саженцы, говорят ревизоры, могли быть выращены где угодно и, скорее всего, не отличаются здоровьем. Чем это грозит, садоводы знают не понаслышке. Как правило, на плохую рассаду указывает невысокая цена. Недобросовестные коммерсанты, как правило, не тратятся на сертификацию, что уменьшает стоимость. Но в итоге все это идет в ущерб качеству. Так, южные сорта могут не выдержать уральских условий и попросту погибнуть. Поэтому в первую очередь покупателям советуют попросить продавцов документы — с указанием качества саженца, почвы и места, где он рос. При продаже посадочного материала продавец должен в обязательном порядке иметь при себе документ о фитосанитарном благополучии участка, на котором был выращен саженец и сертификат, подтверждающий его сортовые посадочные качества. Если эти бумаги отсутствуют, то, скорее всего, с продукцией что-то не так. Если же это сорт, охраняемый патентом, то у продавцов необходимо попросить и договор с тем, кто его вывел. Ведь, по закону, селекционер имеет право на авторский сбор, а за использование рассады без его разрешения предусмотрены штрафы. Но проблема в том, что зачастую необходимые документы не могут проверить даже сотрудники Россельхознадзора. В ответ на просьбы проверяющие слышат нелепые отговорки. В таком случае организаторы вправе попросить предпринимателя покинуть место — что и было сделано. Однако забывчивый продавец земляники уходить не торопится. Специалистам Россельхознадзора пришлось привлечь охрану. После настоятельных просьб мужчина все же погрузил ящики с ягодой в машину. Чтобы в следующий раз нарушителей было меньше, организаторы ярмарки планируют тщательнее проверять участников. В том числе и силами надзорного ведомства. А вот заставить коммерсантов прекратить продажу рассады надзорные органы теперь не вправе. Единственное, что они могут сделать – составить протокол и привлечь нарушителя к административной ответственности. Правда, штрафы небольшие – 500 рублей – это стоимость одного саженца