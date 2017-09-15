Без падений на этой дистанции не обойтись. Ведь спортсмены не то, что бегать, ходить научились совсем недавно. Тем не менее, годовалые малыши стремятся к финишу изо всех сил. И хотя участники необычного забега — от горшка два вершка, для них установлены четкие правила. Бегуны должны быть младше полутора лет и двигаться исключительно по своей дорожке. Причем, без помощи родителей. И вот тут — кто во что горазд! Чтобы ребенок быстрее прошел положенные девять метров, в ход идут и любимые игрушки, и ключи, и сотовые телефоны с планшетами. Годовалый Сан Саныч, например, выиграл забег благодаря… машинке для удаления катышек. Впрочем, некоторым легкоатлетам не помогли ни тренировки, ни болельщики, ни даже имя. Победа хоть и второе имя Виктории, но до финиша девочка сама не дошла. Тренер объясняет — малышка сейчас не в лучшей спортивной форме. А вот близнецы Хомяковы соревнуются, в первую очередь, друг с другом. И с первых секунд забега родители в шоке — спокойный Костя легко обогнал непоседу Лешу. Пока малыши соревнуются почти
9 метров за 6 секунд: в екатеринбургском забеге среди малышей поучаствовало 200 детей
Родители приманивали своих чад к финишу гаджетами, игрушками и даже машинкой для удаления катышек.
Без падений на этой дистанции не обойтись. Ведь спортсмены не то, что бегать, ходить научились совсем недавно. Тем не менее, годовалые малыши стремятся к финишу изо всех сил. И хотя участники необычного забега — от горшка два вершка, для них установлены четкие правила. Бегуны должны быть младше полутора лет и двигаться исключительно по своей дорожке. Причем, без помощи родителей. И вот тут — кто во что горазд! Чтобы ребенок быстрее прошел положенные девять метров, в ход идут и любимые игрушки, и ключи, и сотовые телефоны с планшетами. Годовалый Сан Саныч, например, выиграл забег благодаря… машинке для удаления катышек. Впрочем, некоторым легкоатлетам не помогли ни тренировки, ни болельщики, ни даже имя. Победа хоть и второе имя Виктории, но до финиша девочка сама не дошла. Тренер объясняет — малышка сейчас не в лучшей спортивной форме. А вот близнецы Хомяковы соревнуются, в первую очередь, друг с другом. И с первых секунд забега родители в шоке — спокойный Костя легко обогнал непоседу Лешу. Пока малыши соревнуются почти