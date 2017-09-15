23-тонная «песочница»: груженый смесью грузовик перевернулся на Московской

15.09.2017

Его водитель не справился с управлением, из-за чего фура завалилась на бок.

Все случилось рано утром. Многотонный тягач спускался с Объездной на Московскую, но не вписался в поворот и перевернулся. Песок рассыпался, завалив газон и две полосы, еще одну перегородил сам грузовик. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД сперва затеяли уборку — остановили проезжавший мимо трактор, который очистил проезжую часть. Потом материал перегрузили в самосвалы. Чтобы поднять фуру, пришлось вызывать кран и эвакуатор. Наконец, с помощью тросов грузовик поставили на колеса. Сотрудники технадзора уже изучили показания тахографа и выяснили, что машина не была перегружена. Скорее всего, ее водитель просто выбрал неправильную скорость на спуске.