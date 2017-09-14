Власти города пытаются закрыть незаконный торговый ряд на Сортировке

14.09.2017

Стихийная торговля вот уже несколько лет перекрывает пожарный проезд

Он здесь никто и звать его никак — так ревизорам отвечает каждый лоточник. Впору рейтинг самых частых отговорок составлять. Один торговец говорит, что просто подменяет хозяина, другой прячет лицо, третий прикидывается покупателем. Другой реакции от продавцов на стихийном рынке общественники не ждали. Они здесь не впервые. Говорят, торговля на Теплоходном проезде ведется незаконно, однако прикрыть лавочки раз и навсегда не получается. Коммерсанты возвращаются снова и снова, устанавливая лотки прямо на дороге. Торгуют здесь, в основном, контрафактом. Это видно невооруженным глазом. Среди подделок — не только дешевая одежда и обувь якобы элитных марок, но даже вещи с символикой Чемпионата мира по футболу. Поймать за руку нелегалов сложно. Ведь они мало того, что убегают, но и зачастую отказываются показывать документы. В отношении тех, у кого есть паспорт, составляется протокол о торговле в неположенном месте. Теперь нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей и ликвидация точки. Это значит, что по закону изымать имущество торговцев чиновники не имеют права. Поэтому сегодня ревизоры позвали на подмогу полицию. Нарушения правоохранители зафиксировали, однако убирать лотки не стали — мол, это не их обязанность. Впрочем, общественники не теряют надежды освободить это место — обещают ходить сюда с проверками до тех пор, пока продавцы Адибас и Бибок сами не решат свернуть незаконную торговлю.