В Екатеринбурге стартовала продажа проходок на матчи Чемпионата мира по футболу

Мундиаль будет проходить в городе летом 2018 года


Продажа билетов будет проходить в несколько этапов. Сначала среди всех желающих часть проходок разыграют, а оставшиеся потом можно будет приобрести в порядке живой очереди. Доставка купленных билетов будет производиться в апреле-мае 2018 года. Не стоит забывать, что для посещения матчей Чемпионата мира каждому фанату нужно будет оформить паспорт болельщика. Их регистрация начнется уже после покупки билета. Документы дадут гостям дополнительные возможности. Например, бесплатные поездки в города, принимающие матчи Мундиаля. Оставить заявку на билет можно на официальном сайте фифа, самые дешевые стоят 1280 рублей.

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В Екатеринбурге стартовала продажа проходок на матчи Чемпионата мира по футболу