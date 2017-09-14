В Екатеринбурге открылась первая всероссийская выставка антиквариата

14.09.2017

Старьевщики со всей страны на продажу выставили редкие вещи

Из кладовки прямиком на прилавок. Генеральную уборку в своей квартире Анастасия затеяла ради крупнейшей на Урале антикварной выставки. Старые шкатулки, советские сервизы, самовары и дореволюционные открытки хранились в шкафах девушки не один десяток лет. Но горы вещей оказались не хламом, а настоящим сокровищем. Узнав их стоимость, хозяйка решила не затягивать с продажей. Все что накопилось за долгие годы, теперь можно продать не на уличной барахолке, а на цивилизованной выставке. «Аткивар — Экспо» развернулась прямо в центре Екатеринбурга. Для города эта ярмарка особенно важна — ведь, оказывается, на Урале настоящие залежи старинных сокровищ. Раритеты в Екатеринбург привезли сразу 58 участников с Урала, Москвы, Санкт Петербурга и Ближнего зарубежья. Но это не предел. Организаторы ожидают еще больше антикваров. Если у вас нет времени целыми днями сидеть на выставке, то возложить эту миссию можно на участников. Некоторые из них готовы скупить антикварные вещи. Бывалые антиквары уверены, заработать на скупке можно — пусть и небольшие деньги. Купленную с рук за бесценок вещицу порой можно продать в разы дороже. Главное, любить свое дело, найти место сбыта и освоить азы реставрации. А вот Дина, наоборот, специально старит новые вещи. С этой выставки посетители смогут унести большой багаж не только антиквариата, но и знаний — об истории России, мира или отдельных вещей. Двери «Антиквар-Экспо» будут открыты еще три дня. Прикоснуться к истории можно в Уральском центре развития дизайна — на Горького, 4а.