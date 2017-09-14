Рюкзак с редкими ящерицами и лягушками задержали на Кольцовской таможне

Необычную ручную кладь пытался пронести в самолет житель Челябинска


Он пояснил, что везет полторы сотни рептилий и амфибий в Германию — в подарок иностранному другу. Документов на живность у мужчины не было — хотя по закону такой груз необходимо декларировать. Описывать его таможенникам помогала сотрудница зоопарка. Специалист отыскала среди рептилий редкие и дорогие виды: новозеландского зеленого геккона, его психоделического собрата и несколько жаб-клоунов — они одни из самых маленьких в мире. Живой груз эксперт оценил в миллион рублей. Мужчине, который не впервые попадается с экзотикой, теперь грозит крупный штраф. Животные же, скорее всего, теперь поедут в зоопарк.

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Рюкзак с редкими ящерицами и лягушками задержали на Кольцовской таможне