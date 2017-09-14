«Мойтесь всем домом разом»: жильцам многоэтажки объяснили отсутствие горячей воды

14.09.2017

Коммунальщики посоветовали собственникам чаще включать воду

Кран пересыхал лишь на пару дней. Остальное время горячая вода идет холодной. Температурой не выше 36-ти градусов. На обращения в правлении ТСН отвечают лишь советами. Один нелепее другого — возмущаются жители. В подъезде на доске объявлений вывешен график ремонтных работ. Но ничего не сообщается о сроках их окончания. Между тем вода в квартирах бежит еле теплая, ведь и в самой магистрали температура ниже нормы. Налицо нарушение договора на поставку услуги. Но энергетики отвечают: виноваты и сами жильцы. В теплоснабжающей компании пояснили — питающую дом магистраль недавно реконструировали. Чтобы не оставлять людей без горячей воды, проложили дополнительную трубу. Но она почти в два раза удлинила путь до потребителей. С понедельника система ГВС дома будет восстановлена. И, как заверили энергетики, следующим летом подобных проблем жильцы испытывать не должны.