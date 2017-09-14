Капитальный съезд: региональные операторы капремонта обмениваются опытом в Екатеринбурге

14.09.2017

Программа обновления домов действует третий год

Испачкать руки ревизор не боится. Замминистра ЖКХ Андрей Чибис лично проверяет, как в екатеринбургской многоэтажке меняют сети. Впрочем, в подвале сейчас чисто — всю грязную работу подрядчики, капитально ремонтирующие дом на Латвийской, уже сделали. Как обновить старые дома без лишних расходов, в уральской столице сегодня обсуждают операторы капитального ремонта со всей России. Здесь заказчики собрались неспроста: Свердловская область — признанный лидер в коммунальной сфере. Недавно у нас вручили ключи миллионному переселенцу из ветхого жилья, регион был первым, где реализовали программу замены лифтового оборудования «1000 лифтов». Впрочем, признается сенатор Аркадий Чернецкий, забот ещё много. В частности, нужно работать над улучшением качества капремонта. Зачастую подрядчики завышают цены, а потом оставляют недоделки. Тем не менее, реконструкция жилого фонда идет. Если в 2015-ом, когда в стране стартовала программа, в России было отремонтировано 20 тысяч домов, то в этом году исполнители рассчитывают сделать в два с половиной раза больше. Ведь закон теперь позволяет собственникам не только контролировать работу подрядчиков, но и самостоятельно распоряжаться бюджетом капремонта. Участники съезда делятся не только идеями, но и опытом. Так, в Ивановской области успешно решили проблему многоступенчатой системы подрядных организаций, а значит, пустой траты денег. Впрочем, несмотря на увеличение количества проектов, качество ремонтов страдать не должно. В тренде — энергосбережение. В Новосибирске разработали уникальную теплоизоляцию фасадов. Она быстрее и легче устанавливается, а еще помогает сэкономить на отоплении. Новые веяния подхватывает и Екатеринбург. Так, в Юго-западном районе внедряют закрытую систему теплоснабжения. Это должно снизить платежи и улучшить качество воды. Часть денег выделят из фонда содействия капитальному ремонту. Главное — чтобы сами собственники не пускали ремонт на самотек. Например, жители дома на Сакко и Ванцетти не просто капитально отремонтировали подъезд, но и полностью изменили его вид. Стеклянные двери, необычная подсветка и антивандальные стены — это, пообещал федеральный чиновник, станет примером для всей России.