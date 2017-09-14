«41 канал» запускает выборы ведущего прогноза погоды

14.09.2017

В финал кастинга вышли восемь претендентов

Две недели режиссеры и редакторы изучали присланные анкеты и видео. Вести прогноз погоды пожелали студенты, маркетологи, специалисты по продажам, артисты, пенсионеры и радиоведущие. Теперь свое мнение предстоит высказать зрителям. Отдать голос за одного из кандидатов можно на сайте или по телефону 216-11-00. Голосование откроется завтра в восемь вечера и завершится в полдень 20 сентября. Трое участников, набравших максимальное количество голосов, станут финалистами проекта. Ну, а победителя выберет экспертное жюри телеканала.