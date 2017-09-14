«41 канал» запускает выборы ведущего прогноза погоды

В финал кастинга вышли восемь претендентов


Две недели режиссеры и редакторы изучали присланные анкеты и видео. Вести прогноз погоды пожелали студенты, маркетологи, специалисты по продажам, артисты, пенсионеры и радиоведущие. Теперь свое мнение предстоит высказать зрителям. Отдать голос за одного из кандидатов можно на сайте или по телефону 216-11-00. Голосование откроется завтра в восемь вечера и завершится в полдень 20 сентября. Трое участников, набравших максимальное количество голосов, станут финалистами проекта. Ну, а победителя выберет экспертное жюри телеканала.

Также в разделе Проекты
06.06.2017
Что напугало Алену Костерину? И почему горожанам запретили выезжать в центр? Важные события 2008-2010
26.05.2017
20 лет о главном: важные события Екатеринбурга и 41 канала за 1998 год
09.06.2017
«20 лет о главном» – заключительная серия: важные события города и 41 канала в 2015-2017
08.06.2017
Взрыв в Екатеринбурге, бегущие с огнем и внеземное вторжение: потрясающие новости 2013-2014 в проекте «20 лет о главном»

Вчера
«41 канал» запускает выборы ведущего прогноза погоды