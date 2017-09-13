Тепленькая пойдет уже в понедельник: отопление в дома Екатеринбурга дадут на следующей неделе

13.09.2017

Первыми подключат школы, детские сады и больницы.

Несмотря на осеннюю прохладу, у инспекторов самые жаркие дни — отопление еще не дали, и горожане согреваются с помощью электроприборов. Однако, следят за техникой не всегда. За полмесяца из-за этого в области произошло уже около 20 пожаров! Поэтому пожарные напоминают жителям об опасности. Впрочем, на улицах многих свердловских городов уже праздник. Тепло пустили, в частности, в Новоуральске и Первоуральске. В Екатеринбурге не спешат — ведь по прогнозам синоптиков, завтра в городе будут почти летние +20. Осень окончательно наступит на следующей неделе — тогда в городе и стартует отопительный сезон. Подавать кипяток в трубы начнут с понедельника. Подключать тепло будут традиционно в четыре этапа. В первую очередь, на Ботаника, Уралмаше, ЖБИ и в районе Южного автовокзала. К 1 октября батареи должны стать горячими во всем городе. Проблем с пуском возникнуть не должно, говорят коммунальщики. Ведь слабые звенья в теплосети нашли и заменили еще летом — после опрессовок. Управляющие компании уже обследовали свои участки, оформив на каждый дом по три документа. Однако в жилые дома тепло придет только во вторую очередь. Сперва, согреются детские сады, школы и больницы.