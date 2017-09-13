Пыточная в центре города: В Екатеринбургском театре оперы и балета поставили «Волшебную флейту»

13.09.2017

Британский режиссер превратил произведение Моцарта в современный комикс.

Такого Моцарта Екатеринбург ещё не видел! Классическая опера 18 века звучит среди труб и шестеренок. В мрачный мир стим-панка Волшебную флейту перенес режиссер из Великобритании — именно там, утверждает постановщик, и могло происходить волшебство. В мрачных декорациях — раскрашенных вручную — разворачивается история светлой любви. Принц Тамино спасает свою возлюбленную из плена волшебника Зарастро. И хоть опера звучит на языке оригинала, зрители поймут каждое слово — текст транслируют на экраны. Все диалоги тоже перевели на русский язык. Чтобы прочувствовать своего персонажа, артисты черпали вдохновение — в себе. А вот костюмы героев художник подсмотрел на улицах — в его родной Великобритании многие одеваются в стиле стим-панк. Так на сцене появились цилиндры, кружева и кринолины времен королевы Виктории, дополненные необычными аксессуарами. Впрочем, костюмы пришлись впору не всем. Актер, играющий Моностатоса, признается — к бионической руке и маске, скрывающей уродство, привык не сразу. И это не единственное испытание для его персонажа. Уникальной эту оперу делают не только декорации и костюмы, говорят авторы. Впервые в постановке на экран транслируют комиксы — специально для оперы их нарисовал студент екатеринбургской архитектурной академии. Картины стали частью действа. Необычная опера, по словам постановщика, будет интересна как взрослому, так и юному зрителю. Ведь на сцене можно увидеть не только яркую картинку, но и захватывающий сюжет.