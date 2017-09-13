Ответят все! По факту избиения приемной девочки в Первоуральске возбуждено уголовное дело

13.09.2017

Ребенка изъяли из семьи после того, как в сеть попали кадры шокирующего материнского воспитания.

Об этой жуткой истории «Главные новости Екатеринбурга» рассказывали на прошлой неделе. Видео избиений девочки в интернете разместил сожитель ее приемной матери. Который — якобы — был против таких воспитательных мер. Женщине уже предъявлено обвинение в истязаниях ребенка. По данным следователей, она по пустякам систематически била дочь ремнем и применяла психическое насилие. Девочку изъяли из семьи, с ней сейчас работают психологи. А вот приемной матери назначили стационарную психиатрическую экспертизу. Проверка продолжается и в отношении сотрудников органов опеки. Ход расследования взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России.