Осталось чуть-чуть подождать: проспект Ленина отремонтирован на 70%

13.09.2017

Участок планируют открыть в начале октября.

На центральной площади время собирать камни. Вековую брусчатку снимают, чтобы выровнять основание. За последние 10 лет некоторые блоки просели, из-за чего дорога пошла волнами. Именно поэтому менять старые блоки на новые ремонтники не будут — говорят, брусчатка на Ленина еще ни одно поколение переживёт. Но ее «здоровье» обязательно нужно укреплять. Иммунитетом от излишних нагрузок и капризов погоды станет специальная подушка безопасности, которую подкладывают под камни. Ремонт проспекта Ленина, рассказывают подрядчики, выходит на финишную прямую. Главная улица города преображается в преддверие Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Екатеринбурге в июне будущего года. На участке от 8 марта до Московской обновляется не только проезжая часть, но и сквер и тротуары. Вдоль проспекта меняют плитку и прокладывают велодорожки. Правда, собственную «выделенку» байкеры не оценили — ведь ее ширина меньше метра. Однако, по словам чиновников, движение на велодорожках будет, как и на автомобильных — по полосам. Слева и справа велосипедисты должны двигаться только в одну сторону, что обозначат специальными знаками. А вот центральная аллея станет исключительно пешеходной зоной. На ней высадят новые деревья, обновят освещение, скамейки и урны, украсив их символикой Мундиаля. По словам ответственных за ремонт, работы на проспекте выполнены на 70 процентов. Горожане терпеливо переступают через развороченную плитку и обходят кучи с песком, ожидая конца реконструкции. Долгожданное открытие дороги ремонтники анонсируют в первой половине октября. После ремонт продолжат на тротуарах и в аллее, но это уже не будет влиять на движение транспорта.