Из-за одного страдают все: в подъезде дома на ЖБИ полгода нет газа

13.09.2017

Голубое топливо отключили из-за того, что во время проверки одного из жильцов не оказалось дома.

Во время плановой проверки газа один из собственников отказался пустить инспекторов в квартиру. В итоге уже 5 месяц целый стояк — без голубого топлива. Проверяющие подождали неделю, а потом просто отрезали трубу. И вот почти полгода соседи по стояку мучаются без газоснабжения. Во время проверки хозяина одной из квартир не оказалось дома. А потом все записки и предупреждения от газовиков он просто игнорировал. Люди обращались в полицию, писали заявления. Но толку ноль. По рассказам соседей, этот жилец держал дома целую свору собак. Из-за этого постоянно возникали конфликты. И теперь мужчина, якобы, решил отомстить. Нам подсказали, что в соседнем доме проживает его бабушка. С ее помощью попытались образумить внука. Да яблочко от яблоньки, похоже, недалеко укатилось. В управляющей компании в курсе этой проблемы. Но договориться с собственником коммунальщики тоже не смогли. Управляющая компания подала иск с требованием предоставить доступ к местам общего пользования. Но поскольку суд может отказать — прецеденты уже случались – «Городской дозор» еще обратился к районному прокурору. Он вправе принудительно доставить собственника в квартиру, чтобы тот сам открыл двери газовикам.