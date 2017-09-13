Готовьтесь к страшному! Грипп этой зимой будет с серьезными осложнениями

За последнюю неделю примерно на треть выросло количество обращений горожан в больницы.


Сезон простуд только начался, а Нина Александровна уже устала болеть. Жалуется, едва похолодало, она прописалась в поликлинике. За последние недели пенсионерка 3 раза подхватывала инфекцию. Кашляющих и чихающих свердловчан становится больше с каждым днем. Только за прошлую неделю в области зарегистрировали почти 16 тысяч случаев ОРВИ. Впрочем, сами врачи такую картину заболевания называют типичной — и готовятся к худшему. В этом сезоне вирус может вновь подложить жителям региона свинью. Чтобы уберечь людей от осложнениями, которыми грозит этот грипп, врачи рассчитывают привить как можно больше свердловчан. Для этого в поликлиники завезут свыше полутора миллионов доз бесплатной вакцины. Поставить укол могут дети, посещающие садики и школы, студенты, пенсионеры и работники медицинских, транспортных и образовательных учреждений. Тем, у кого нет льгот, прививка обойдется в среднем в 300 рублей. Поставить ее нужно всего один раз. Нынче врачи используют отечественную вакцину, которая в отличие от импортной легче переносится. Тем, у кого нет аллергии на куриный белок-либо острых заболеваний, советуют не медлить. Чтобы не допустить эпидемии, медики рассчитывают привить минимум треть населения региона. Пока идет вакцинация, людям следует быть внимательнее к своему здоровью. Пока же врачи стремятся минимизировать риски распространения энтеровирусных инфекций, пик которых придется на конец сентября. Нынче уровень заболеваемости может быть выше прошлогодних показателей на 20 процентов. Поэтому ситуация в школах и садиках — на особом контроле. Благо, экзотики среди гуляющих по области вирусов пока нет.

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среда 13 Сентября 2017
Готовьтесь к страшному! Грипп этой зимой будет с серьезными осложнениями