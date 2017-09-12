Жесткая посадка: в районе Туринской Слободы «кукурузик» приземлился на нос

Видео его буксировки появилось в интернете


Пилот не справился с управлением. Чудом уцелевшее судно везли на стоянку прямо по трассе — среди машин. Буксировка самолета собрала на трассе небольшую пробку. Удивленные водители даже вышли из машин, чтобы посмотреть на происходящее. Жесткая посадка заинтересовала и следователей. Ведь видимых причин для нее не было — погодные условия были в норме. Полет оказался несанкционированным. За штурвалом сидел пожилой житель Тюмени. Он не пострадал, но отказался сдавать анализ на наличие в крови следов психоактивных веществ. Так что главной версией ЧП в Росавиации назвали «измененное состояние сознания» пилота.

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Жесткая посадка: в районе Туринской Слободы «кукурузик» приземлился на нос