Умывальников начальники: сантехники из Екатеринбурга борются за звание лучших в стране

В рамках Всероссийского конкурса участники помогают нуждающимся


Батареи в этом доме еще холодные, но хозяев бросает в жар от одной мысли о пуске тепла — еще один сезон старые радиаторы могут не пережить. Трубы давно прохудились и требуют ремонта, но денег на него у многодетной семьи нет. Но теперь коммуникации здесь заменят «за спасибо» — квартира стала площадкой российского конкурса сантехников. Ее для себя выбрал один из участников — сосед Дмитрий. Теперь в квартире кипит работа. Ремонт Дмитрий с напарником делают, как для себя. Ведь, чтобы стать лучшими сантехниками, надо показать не только ловкость рук, но и глубину души. Больше остальных переменам рад маленький Саша, который тоже внес свой вклад в общее дело. Он следил, чтобы ничего лишнего не накрутили. Саша — не первый ребенок, который влился в процесс. По условиям конкурса, участники должны рассказывать детям о своей работе. Побывав в садике, бригада из Екатеринбурга даже перестаралась. Установили настоящие фонтаны — на радость цветникам и детям. Для тех, кому помогли Дмитрий и Алексей, они уже лучшие. Но сантехники все же поборются за официальный титул. По словам их начальства, участвовать в конкурсе работники попросились сами. Работодатели пошли навстречу — ведь это поднимает статус всей профессии. В прошлом году Дмитрию и Алексею уже удалось дойти до финала. В этот раз они настроены победить. В любом случае, в выигрыше останутся семьи, которым участники бесплатно помогли сделать жизнь уютнее

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Умывальников начальники: сантехники из Екатеринбурга борются за звание лучших в стране