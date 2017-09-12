Овощи из пробирки: свердловские селекционеры научились клонировать картошку

12.09.2017

Искусственное деление клеток позволит не только сэкономить, но и в разы повысить урожайность

Вот так выглядит клон проростка картофеля. Через неделю и у него появятся новые копии. И так до бесконечности. Всё это уральские селекционеры делают с одной целью — создать чистокровные растения с одинаковой ДНК. Путь к совершенству долог. За 10 лет ученые вывели лишь три уральских сорта, которые рекомендованы для разведения. Урожайность этих растения в два раза выше, чем у сортов, которые возделывают сейчас. Кроме того, рассказывают селекционеры, у них иммунитет к таким овощным недугам как фитофтороз, рак картофеля и золотистая нематода. О том, чтобы выращивать свои семена, аграрии давно ведут разговор. Сейчас весь семенной картофель закупается в Европе. Это и рискованно, и дорого — цена за килограмм составляет 100 рублей. При этом покупать новые семена приходится каждые два года. И порой эти траты оказываются напрасными — заграничный картофель не очень приспособлен к капризам уральского лета. Чтобы защитить урожай, к примеру, от фитофтороза, крупные хозяйства используют вредные для здоровья пестициды. Частники же просто списывают убытки. Но даже при успешных научных изысканиях, первые родные семена селекционеры получат только через 3-4 года. В планах хозяйства выращивать 10 тысяч тонн отборного сырья в год — этого хватит на весь регион, где картошка, действительно, второй хлеб.