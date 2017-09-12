Обещанного ждать 15 лет: свердловскому врачу не отдают полагающуюся ему квартиру

12.09.2017

Срок получения квадратных метров увеличили с 10 до 15 лет

Гости в доме Лутфило Набиевича всегда праздник. Правда, вскоре он может лишиться этой радости. Врач местной больницы боится остаться без крыши над головой. Договор найма жилья, который мужчина получил при устройстве на работу, должен закончится, едва он выйдет на пенсию. В Красноуральскую больницу уроженец Таджикистана устроился в 2007-ом. А 2 года назад ему предоставили служебную квартиру и гарантийное письмо, что после 10 лет стажа она перейдет к нему в собственность. Срок подошел, мужчина подал заявление — но получил отказ. Как врачу объяснили в администрации, чтобы приватизировать жилье, ему нужно еще поработать. В этом году в городе утвердили нормативный акт, согласно которому получить в собственность квадратные метры могут лишь медики с 15 летним стажем. Это стало неприятным сюрпризом и для других сотрудников, рассчитывающих на квартиры. Так Елене Ивановне осталось 2 года до пенсии, а, по новым правилам, ради жилья нужно отработать еще 3. В больнице, где работает мужчина, лишь разводят руками — и не знают, с кого теперь спрашивать за жилье. Заявление о предоставлении квартиры для Лутфило Набиевича было написано главврачом, которая уволилась три года назад, да и то — в форме ходатайства. В администрации утверждают, что никаких нарушений здесь нет. Раньше стаж, после которого работники могли претендовать на жилье, устанавливала федерация, сейчас это вправе делать органы местного самоуправления. А прежние гарантии не имеют никакой силы. Однако Лутфило Набиевичу кажется странным, что этот акт приняли как раз тогда, когда он подавал заявление. Чтобы добиться квартиры, узист попытался судиться, но проиграл. Чиновники же уверяют – бояться врачам нечего. Все вопросы по проживанию и приватизации квартир они готовы решать в индивидуальном порядке. По словам врачей, в администрации их заверили — даже если жилье не перейдет к ним в собственность, выселять из квартир медиков не будут. Однако обещаниям работники не верят, ведь они уже знают — никаких гарантий нет. Поэтому мужчина собирается обжаловать решение суда. Чтобы было, где родных и гостей принимать.