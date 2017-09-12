Новая грамотность: в Екатеринбурге стартовала Уральская биеннале современного искусства

12.09.2017

Выставочный проект пройдет в 27 городах.

Это не просто звон, а целая индустриальная симфония. Первую скрипку в инсталляции мексиканского художника Гектора Саморы играют — железнодорожные тележки. На четвертую уральскую биеннале их привезли из Верхней Пышмы. Обыденность автор превратил в высокое искусство. Современное искусство везут в Екатеринбург — буквально — в промышленных масштабах. Свои работы на выставке представят больше семидесяти художников со всего мира — из Германии, Англии, США, Швейцарии и не только. Площадкой четвертой биеннале стал заброшенный приборостроительный завод. Эти стены будто созданы для искусства — ведь строились для библиотеки. Атмосферу рабочих цехов теперь воскрешают инсталляции. На экранах плавят медь и льют формы, в старинных телефонах можно услышать разговоры сотрудников завода. А на соседней площадке — звучат и экспонаты. Эту музыку швейцарский художник создает с помощью медных пластин и проволоки. За материалами он специально ездил в Кыштым — на меде-электролитный завод. Этот струнный оркестр, рассказывает автор, — воплощение самого бытия. Чтобы увидеть — и рассмотреть — все проекты, потребуется время, предупреждают организаторы. Ведь выставка заняла больше шести с половиной тысяч квадратных метров. Впрочем, и в индустриальном пейзаже можно найти уголок спокойствия. Прикоснуться к прекрасному смогут не только жители Екатеринбурга. Свои площадки Уральская биеннале открыла ещё в двадцати городах области. Впрочем, говорят организаторы, за два месяца, что продлится выставка, можно успеть объехать их все.