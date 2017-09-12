Машине не проехать! Жительница дома на Зыкова жалуется на строительство газопровода

12.09.2017

Женщина не против конструкции — только одна из опор теперь мешает въезду во двор

Строители уже подготовили основания для опор. Но одна из них вдруг стала камнем преткновения. Соседу Ольги Михайловны проезд во двор рабочие не закрыли. Но его возмутило, что трубопровод тянут так близко к дому. Женщина не теряет надежд передвинуть опору на пару метров. Однако газовики считают это требование неприемлемым. Газопровод пройдет по земле общего пользования. По нормативам расстояние между опорами не должно превышать 9 метров. Иначе труба просто провиснет. Но это уже проблема того, кто занимался проектом — говорят юристы. Проведение любых работ на землях общего пользования не должно ущемлять прав собственников. После получения письменного отказа от Екатеринбурггаза юристы рекомендуют жительнице обратиться с претензией в Ростехнадзор. Если и это не поможет, остается писать исковое заявление в суд.