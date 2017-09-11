Вместо машин – груда металла: в ДТП на Полевском тракте погибли 8 человек

11.09.2017

Грузовик с песком буквально раздавил УАЗ с пассажирами

Этот удар был такой силы, что машины в груде металла и не узнать. Тела погибших из искореженного УАЗа вытаскивают спасатели. На него рухнул груженный песком самосвал, после того, как на полном ходу столкнулся с другим УАЗом. В страшной аварии погибло 8 человек, еще четверых — в их числе и водитель грузовика — увезли в больницу. Что именно произошло на 24-ом километре Полевского тракта, до сих пор пытаются установить следователи. На съемках регистратора видно, что за секунду до столкновения водитель полуприцепа выезжает на встречную полосу, уходя от столкновения с внедорожником. Однако версий аварий сразу несколько. Так, выживший водитель самосвала объяснил полицейским, что у него лопнуло колесо. Вот тяжеловес и вынесло на встречку. Но следователи не исключают, что рулевой мог просто не справиться с управлением. Накануне они завели уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Погибшими в этой страшной аварии оказались сотрудники газовой компании. Они возвращались в Полевской домой — из Екатеринбурга, где в этот день ремонтировали теплотрассу. Семьям погибших обещают выплатить компенсацию — по одному миллиону рублей. Ну, а те, кому чудом удалось выжить, получат по 400 тысяч. Сегодня на предприятии был объявлен траур.