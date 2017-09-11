Выборы без границ: репортаж с особых избирательных участков

11.09.2017

Для людей с ограниченными возможностями приготовили аудиобюллетени и видеоувеличители

В своем выборе эти избиратели не ограничены. Для людей с инвалидностью в Екатеринбурге приспособили отдельный участок. У кабинки для голосования очередь: ведь она оборудована так, что особенным избирателям не составит труда исполнить гражданский долг. Сергей из Серова, в Екатеринбург он приехал на Конгресс инвалидов. Чтобы не лишать себя права выбора, мужчина заранее написал заявление — и пришел голосовать по месту пребывания. Признается, раньше на участке приходилось прибегать к посторонней помощи. Теперь же весь путь — из кабинки от до урны — он прошел сам. Впрочем, проголосовать за будущего губернатора накануне смогли даже те, кто остался дома. Если Маргарита Федоровна не идет к урне, то урна идет к ней. Раньше пенсионерка сама работала в выездной комиссии, но здоровье сейчас уже не то. Голосование на дому для нее — единственный выход. Такая возможность есть даже у тех, кто сидит за решеткой — выборы не обошли стороной и следственный изолятор. Правда, поставить галочку в бюллетени смогли только арестанты, чья вина не доказана. Не удивительно, что явка в сизо близка к 100%-ной. Чтобы достичь подобных показателей в участках на свободе, в городах области устроили небывалый розыгрыш призов. У проголосовавших была возможность выиграть 130 автомобилей и 13 квартир. Сертификат по покупку новой однушки Разия едва удерживает в руках. Заводской бухгалтер признается, что раньше на выборы ходила редко, а в этот раз будто потянуло. Вот уж точно — будущее в наших руках. То ли лотерея помогла, то ли ответственность взыграла — но в этот раз на участки пришли двое из пяти свердловчан, обладающих правом голоса. Эксперты отмечают, что сейчас все больше молодежи, которая хочет выбирать свое будущее, а не плыть по течению.