Пожилая актриса из Екатеринбурга не может доказать, что снималась в фильме «Вечный зов»

11.09.2017

Звезда советского кинематографа Елена Говорухина осталась без пенсии

Глядя на свою юность, Елена Говорухина не может сдержать слез. Фильм «Ты помнишь» — стал ее дебютом. На этих кадрах актрисе всего 17 лет. Только вот лицо, которое было известно всему Советскому союзу, в России, похоже, забыли. Женщине отказали в пенсии — мол, в ее трудовой книжке записей о карьере в кино нет. Все записи о ролях Елены оказались утеряны. А ведь в ее архиве съемки в пяти фильмах. Среди них и легендарный «Вечный зов». Кроме того, актриса озвучила больше десятка картин. Правда, платили ей по договору — без пометок в трудовой. И когда пришло время начислять пенсию, трудового стажа оказалось недостаточно. Ведь последние 30 лет Елена живет и работает в Италии. А планы вернуться на родину теперь под угрозой срыва. В пенсионном фонде объясняют, кадров из фильма для выплат недостаточно. Нужна хотя бы выписка из архива с прежнего места работы. Если же он утерян, могут принять и показания двух свидетелей. Искать свидетельства актерской карьеры Елены Говорухиной уже взялись адвокаты. Сама Елена вскоре уезжает обратно в Италию — там её ждет работа и три кошки. Но после выхода на пенсию актриса обещает вернуться — ведь именно здесь, на Урале, не только её родина, но и сердце.