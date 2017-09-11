Ни постирать, ни помыться: в доме на Авиационной из кранов течет кипяток

11.09.2017

Об отключении жильцов оповестили, но, когда вернут воду, не сказали

О том, что краны пересохнут, людей предупредили заранее. Водоснабжение обещали отключить полностью. Но горячую воду в итоге оставили. Вот только жителям от этого не легче. Сколько еще ждать холодной воды, из объявлений непонятно. Звонки коммунальщикам ситуацию тоже не проясняют. Однако никаких работ жители в последнее время не видят. Но нам повезло больше. Мы застали работников ЖКХ, покидающих подвал. Они объяснили: авария уже устранена. Но, оказалось, вода в доме почему-то так и не появилась. После нашего звонка в управляющую компанию слесаря с инженером вернули в подвал. Первым делом они проверили давление в стояке с холодной водой. Как видно, здесь все в порядке. Коммунальщики сейчас выясняют причину, почему вода не поступает в квартиры. И, как нас заверили, пока не разберутся и не устранят их, отсюда не уйдут.