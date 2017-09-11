Чтобы воссоздать битву в мельчайших деталях, на миниатюрном поле боя поставили макеты домов. Пожары имитировали маленькими лампочками. А вот на настоящем полигоне сражение развернулось нешуточное. Здесь реконструировали подвиг капитана Сергея Павлова. В августе 42-го года — на подбитом фашистами танке — он смог вывести из строя почти два десятка орудий неприятеля. Правда, реконструкторы взрывали лишь макеты. И то холостыми гранатами. Почтили на выставке и память рабочих Уралвагонзавода — ведь каждый второй танк, воевавший на полях Великой Отечественной, был собран именно здесь. Впрочем, Нижний Тагил
Битва за Сталинград в миниатюре: в Нижнем Тагиле отметили День танкиста реконструкцией сражения
На полигон Старатель вышли танки и радиоуправляемые модели.
Чтобы воссоздать битву в мельчайших деталях, на миниатюрном поле боя поставили макеты домов. Пожары имитировали маленькими лампочками. А вот на настоящем полигоне сражение развернулось нешуточное. Здесь реконструировали подвиг капитана Сергея Павлова. В августе 42-го года — на подбитом фашистами танке — он смог вывести из строя почти два десятка орудий неприятеля. Правда, реконструкторы взрывали лишь макеты. И то холостыми гранатами. Почтили на выставке и память рабочих Уралвагонзавода — ведь каждый второй танк, воевавший на полях Великой Отечественной, был собран именно здесь. Впрочем, Нижний Тагил
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Битва за Сталинград в миниатюре: в Нижнем Тагиле отметили День танкиста реконструкцией сражения