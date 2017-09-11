62% за Куйвашева: выборы губернатора Свердловской области признаны состоявшимися

11.09.2017

Никаких серьезных нарушений организаторы не зафиксировали

Главу региона свердловчане выбирают впервые за 14 лет. Поэтому за ходом голосования пристально следят тысячи правоохранителей и наблюдателей — в том числе и в режиме онлайн. В центре общественного наблюдения, куда стекается видео с избирательных участков, волонтеры смотрят — не нарушают ли на местах порядок. При возникновении подозрений на место выезжает группа быстрого реагирования. Один избиратель, в частности, пожаловался, что на его участке голосующих пытаются подкупить… пирожками. Но тревога оказалась ложной. Всего во время голосования в избирком поступило 10 жалоб. Некоторые не подтвердилось, остальные направлены в правоохранительные органы. Кое-где путаница возникла из-за нововведения. К примеру, на участках, куда люди пришли голосовать по заявлению, пришлось исправлять ошибки тех, кто его оформлял. Тех, кто проголосовал по заявлению, оказалось немало — это, по мнению экспертов, говорит о политической сознательности электората. Выборам не помешал даже зарядивший на весь день дождь. Сегодня к вечеру, после обработки протоколов, в избирательной комиссии резюмировали — явка составила 37 процентов. Это ощутимо больше, чем на предыдущих выборах губернатора. Уже ясно, что уверенную победу на выборах одержал прежний глава региона Евгений Куйвашев. За него голоса отдали больше 62 процентов свердловчан. Ближайший соперник не набрал и 12-ти. Новоиспеченный губернатор уже готовится к инаугурации и строит планы на будущее. Впереди, говорит, много работы — например, нужно продвигать Екатеринбург в заявочном марафоне за ЭКСПО-2025. Кроме того, в ближайшее время Евгений Куйвашев планирует сосредоточиться на реализации своей предвыборной программы «пятилетка развития». В ней, в частности, собраны пожелания и предложения тех, кто за него проголосовал.