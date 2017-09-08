Воспитание кнутом: в Первоуральске женщина избивала приемную дочь

08.09.2017

В интернете появились шокирующие кадры «воспитания» ребенка

Слезы и страх ребенка мать не трогают. Судя по видео, из-за плача женщина только входит в раж — сперва таскает дочку за уши, потом начинает воспитывать… кнутом. Что так разозлило мать, становится понятно из разговора несчастной девочки и свидетеля семейной сцены. Оказывается, родные всего лишь делали уроки. За кадром — сожитель матери, который заснял издевательства и предал историю огласке. Известно, что девочка приемная — ее свердловчанка удочерила в 2011. По словам гражданского мужа, под горячую руку малышка попадает регулярно. Чтобы избавить ее от страданий, мужчина однажды остался в стороне — и собрал доказательства мучений. А вот мать другого мнения. Женщина считает, сожитель после разрыва просто захотел ей отомстить. Этим видео уже заинтересовались следователи. По факту истязания возбуждено уголовное дело. Приемная мать намерена защищаться. Женщина хоть и призналась, что на съемках — она, но истязания отрицает. Виновных в этом деле предстоит определить суду. Причем, их следует искать не только в семье, уверены в аппарате уполномоченного по правам ребенка. Они считают, что необходимо проверить и органы опеки. Не исключено, что мать не вызывала подозрений у органов опеки — ведь она… учитель и до сих пор работает в школе. Но к приемной дочке ее теперь не подпускают — девочка под присмотром социальных работников.