В Свердловской области выбрали самое трезвое село

Силу выдержки перед спиртным лучше всех проявили жители Кленовского


Во время сбора урожая комбайны в Кленовском работают целый день. Рабочих рук хватает — ведь в этом селении, в отличие от соседних, по-черному никто не пьет. Но так было не всегда. В 90-е в селе правил алкоголь, местные едва не пропили колхоз. Но однажды руководство решило вдохновлять людей по-другому — ввело так называемый коэффициент трудового участия. Сельчане, работающие без прогулов и не уходящие в запой, стали получать больше. Со временем многие и вовсе отказались от спиртного. Поселки, которые смогли вырваться из объятий зеленого змия, теперь ежегодно участвуют в конкурсе на самое трезвое село. Нынче таких 16. Кленовское — серебряный призер прошлого года — нынче вновь решило побороться за победу. Недавно здесь открыли тренажерный зал — в помощь жителям, желающим избавиться от вредных привычек. Анатолий еще полгода назад за день выпивал 2 литра водки, сейчас предпочитает ей физкультуру. В итоге самым трезвым селом стало Кленовское. Вдохновленные победой, его управленцы задались целью искоренить у себя пьянство. В первую очередь, за счет создания рабочих мест и новых социальных проектов. Главное — показать людям альтернативу, и те сами откажутся от выпивки. Свой успех победители конкурса, понятное дело, отметят без спиртного. Ведь еще не весь урожай собран.

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В Свердловской области выбрали самое трезвое село